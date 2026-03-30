"Résister est devenu une nécessité" : Intérieur Queer bientôt de retour à Lyon

À Lyon, le mois des Fiertés se prolongera cet été avec le retour du festival Intérieur Queer, organisé du 1er au 5 juillet 2026. Pour sa 9e édition, l’événement entend plus que jamais mêler fête, création artistique et engagement politique.

Porté par les structures Arty Farty et PLUSBELLELANUIT, le festival s’affirme comme un espace de visibilité et de résistance face aux discriminations.

Le festival revendique une dimension militante forte, évoquant un contexte marqué par "la montée des violences" et "la banalisation des discours homophobes et transphobes".

L’événement se veut ainsi "un manifeste pour regarder le monde en face", mêlant célébration des identités queer et réflexion sur les fractures de la société.

Cinq jours entre performances, débats et fête

Pendant cinq jours, plusieurs formats rythmeront la programmation :

• conférences et rencontres autour des enjeux LGBTQIA+,

• spectacles et performances artistiques,

• soirées festives et clubbing,

• et un comedy club engagé.

Parmi les temps forts annoncés :

• le retour du IQ Comedy Club, mêlant humour et politique,

• une grande soirée Drag Rendez-vous,

• ou encore un ball voguing orchestré par la House of Revlon.

Le festival se clôturera par un événement gratuit et ouvert à tous au parc de la Cerisaie.

Grande nouveauté de cette édition : le lancement du format Extérieur Queer. Ce dispositif vise à faire sortir le festival de ses lieux habituels pour investir la ville, en collaboration avec des collectifs et associations locales.

Fidèle à son ADN, Intérieur Queer met en avant une scène artistique diverse, entre artistes locaux et internationaux.

Le festival revendique également des espaces "safe", inclusifs et accessibles, avec une attention particulière portée aux minorités et aux jeunes artistes.

En 2025, l’événement avait réuni près de 7 000 spectateurs et une cinquantaine d’artistes.

Avec cette 9e édition, Lyon s’inscrit une nouvelle fois comme un point d’ancrage des cultures queer en France.