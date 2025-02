Les Nuits Sonores de Lyon 2025 : le programme vient d’être annoncé et c’est riche !

Les Nuits Sonores, événement électro le plus attendu de Lyon, reviennent en 2025 dès le 28 mai pour cinq jours de musiques électroniques. Puisqu’il serait impossible de citer tous les artistes programmés, en voici une petite sélection.

Un programme dense

Cette année, les Nuits Sonores voient grand, avec Suzanne Ciani, nommée cinq fois aux Grammy Awards, pionnière de la musique électronique et néo-classique, qui offrira un concert spécial aux Célestins le dernier jour à 16 h.

Mais les Nuits Sonores, c'est aussi un espace où les avant-gardes s'expriment. Renick Bell, pionnier du live coding, viendra démontrer comment la musique générative et l'improvisation en temps réel redéfinissent la création sonore. Dans une lignée plus immersive, BICEP présentera CHROMA, une performance audiovisuelle qui repousse encore les limites de l'esthétique sensible et mélodique du duo.

Quand on pense innovation, un autre nom ressort dans la longue liste du programme. Difficile de ne pas citer Jeff Mills, légende de la scène techno et originaire de Detroit, qui se produira aux Grandes Locos le 1ᵉʳ juin. Jeff Mills, c’est aussi un producteur, un DJ, un véritable artiste qui innove en fusionnant technologie, musique et art.

La scène féminine continue de prendre de l'ampleur avec des artistes comme Ellen Allien b2b BADSISTA, une alliance entre la techno berlinoise et l'énergie brute de la scène brésilienne. The Blessed Madonna, icône house aux sets contagieux, promet également un moment fort.

Massive Attack en DJ set

Massive Attack aux Nuits Sonores, c’est la bonne nouvelle dans ce programme. Cofondateur de Massive Attack et pionnier du Wild Bunch Sound System, Daddy G est à l’origine de l’identité du groupe avec l’idée de fusionner reggae, hip-hop et dub dans un style éclectique. À ses côtés, DJ Kaos, figure incontournable de la scène électronique berlinoise et ancien membre de Terranova, ajoutera sa touche expérimentale et groovy. Ensemble, ils feront vibrer la salle avec un DJ set qui risque d’en séduire plus d’un.

Billetterie

La billetterie est déjà ouverte ! Comptez 17,50 € pour une nuit, 110 € pour un pass Nuits, et 23,50 € par jour pour les événements "days". Certains événements spéciaux affichent des tarifs plus élevés comme le concert de Suzanne Ciani aux Célestins.